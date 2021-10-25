Автомобиль ГАИ попал в ДТП на трассе М3

Милицейский автомобиль и Seat столкнулись на трассе М3 в Минском районе, сообщили в столичной ГАИ.

Происшествие случилось вечером 24 октября на 11-м километре трассы Минск — Витебск (поворот на деревню Боровляны). По информации инспекторов, в результате несоблюдения безопасной дистанции Seat столкнулся с ехавшим в попутном направлении служебным Geely. От удара Seat вылетел за пределы проезжей части.

В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.