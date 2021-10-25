Представитель Минздрава признала, что Беларусь значительно отстает по темпам вакцинации против COVID-19

Беларусь значительно отстает от других стран по темпам вакцинации против COVID-19, однако сейчас население активно включилось в процесс, заявила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире ОНТ.

«Мы себя позиционируем как все-таки развитое государство, в котором живут и достаточно высокоинтеллектуальные люди. У нас высокий уровень человеческого развития, у нас грамотное население, но почему-то по уровню вакцинации, по проценту вакцинации населения мы значительно отстаем», — сказала Богдан.

Она отметила, что население «активно включилось в вакцинацию», «есть регионы, которые по темпам вакцинации приближаются к 35% от общего количества населения, включая детей». «Необходимо как минимум 60%», — подчеркнула она.

Чиновница затруднилась сказать, почему так складывается ситуация с прививками. «Ведь вакцинация детей согласно национальному календарю прививок в Беларуси достигала 97-98%, а по некоторым заболеваниям — до 99%. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. — ред.) всегда отмечала нас как одну из лучших стран по приверженности населения вакцинации», — отметила Богдан.

По ее словам, эта волна коронавируса достаточно тяжелая для стационарного сектора по тяжести течения заболевания, нуждаемости пациентов в кислородных точках. «Мы с предыдущих волн увеличили количество кислородных точек в четыре раза, а ведь это колоссальная нагрузка на медицинских работников. Но нам хватает коечного фонда и сейчас», — заявила замминистра.

Она сообщила, что отечественная вакцина от коронавируса получена. «Сегодня проводится уже начальный этап клинических испытаний этой вакцины, анализы — это очень сложная действительно процедура. Мы должны доказать две вещи: что вакцина — эффективна и безопасна. Но помимо того, что она получена в пробирке, должны пройти все этапы ее клинических исследований и должны быть созданы условия для ее масштабирования производством. Это та задача, над которой мы работаем сегодня», — сказала Богдан.

21 октября Министерство здравоохранения внесло изменения в постановление № 42 от 17 мая 2018 года, которые расширяют перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В национальный календарь прививок внесена вакцинация совершеннолетних против COVID-19.

В стране за последние сутки официально зарегистрировано 2044 новых случая COVID-19 (с начала пандемии — 586 234), умерло 16 человек с выявленной коронавирусной инфекцией (4515).

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