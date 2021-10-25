МИД Германии не рекомендует посещать Беларусь без необходимости, в туристических целях из-за высокого риска инфицирования коронавирусом COVID-19.

На протяжении трех недель, с 3 октября, Институт Роберта Коха (Берлин), изучающий инфекционные заболевания и непереносимые болезни, классифицирует Беларусь как страну с высоким риском заражения ковидом. Выводами института руководствуются МИД, МВД и Минздрав Германии, передает БелаПАН.

«Беларусь очень пострадала от COVID-19. Наблюдается четкая тенденция роста инфекционной активности; система здравоохранения испытывает все большую нагрузку», — отмечается в рекомендациях МИД ФРГ путешественникам.

Тех, кто находится на территории Беларуси, призывают избегать мест проведения демонстраций и скопления больших групп людей, носить одежду красно-белых цветов, которые считаются «знаком оппозиционности». Подчеркивается, что «во избежание конфликтных ситуаций с силовиками здесь требуется особая чуткость».

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