Число жертв ковида в Беларуси превысило 4,5 тысячи, по официальным данным

В Беларуси за последние сутки официально зарегистрировано 2044 новых случая COVID-19. Умерло 16 пациентов, выздоровели 2354 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

23 октября было зафиксировано 2079 новых случаев коронавируса, 22 октября — 2082, 21 октября — 2097 (суточный рекорд заболеваемости), 20-го — 2076, 19-го — 1913, 18-го — 1956, 17-го — 1981, 16-го — 2068, 15-го — 2073, 14-го — 2052.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 586 234 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 558 850 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. За весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4515 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.