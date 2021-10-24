В Литву не пропустили еще 183 нелегальных мигранта со стороны Беларуси

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 7

За минувшие сутки (с полуночи субботы до полуночи воскресенья) пограничники Литвы не пропустили 183 нелегальных мигранта со стороны Беларуси, сообщает Delfi

Это один из самых высоких показателей за сутки со 2 августа, когда пограничникам было предоставлено право не впускать мигрантов с белорусской территории.

76 иностранцев не пустили в Литву в минувшую пятницу, 57 — в четверг, 79 — в среду, 55 — во вторник, 149 — в понедельник и 49 — в минувшее воскресенье.

С 1 по 23 октября литовские пограничники не впустили в страну 1558 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси, за весь сентябрь их было 981, отмечает БелаПАН.

По данным литовской стороны, контроль границы осуществляется в усиленном режиме, при этом за минувшие сутки «пограничники не применяли служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение». 

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Литва-граница нелегальная миграция

Другие материалы на эту тему:

Воспользуется ли Минск возможностью заморозить миграционный кризис?

Воспользуется ли Минск возможностью заморозить миграционный кризис?

Лукашенко снова обвиняет Киев и думает, что делать с нелегалами

Лукашенко снова обвиняет Киев и думает, что делать с нелегалами

Почему иракцы стремятся в Европу и не хотят просить убежища в Беларуси

Почему иракцы стремятся в Европу и не хотят просить убежища в Беларуси

В Литве заявили, что белорусы автоматными очередями гонят нелегалов к границе

В Литве заявили, что белорусы автоматными очередями гонят нелегалов к границе