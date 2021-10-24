В Литву не пропустили еще 183 нелегальных мигранта со стороны Беларуси

За минувшие сутки (с полуночи субботы до полуночи воскресенья) пограничники Литвы не пропустили 183 нелегальных мигранта со стороны Беларуси, сообщает Delfi.

Это один из самых высоких показателей за сутки со 2 августа, когда пограничникам было предоставлено право не впускать мигрантов с белорусской территории.

76 иностранцев не пустили в Литву в минувшую пятницу, 57 — в четверг, 79 — в среду, 55 — во вторник, 149 — в понедельник и 49 — в минувшее воскресенье.

С 1 по 23 октября литовские пограничники не впустили в страну 1558 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси, за весь сентябрь их было 981, отмечает БелаПАН.

По данным литовской стороны, контроль границы осуществляется в усиленном режиме, при этом за минувшие сутки «пограничники не применяли служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение».