Медицинский кислород в ковидные больницы начали доставлять с военных авиабаз

/ Общество
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Вооруженные силы Беларуси начали поставлять медицинский кислород в больницы, сообщил телеканал СТВ.

Белорусские военные доставляют кислород с авиационных баз, где есть соответствующее оборудование.

«За одну рабочую кампанию мы добываем порядка 25 тысяч литров жидкого кислорода, — сообщил начальник технического расчета газообеспечения авиационной базы ВВС и войск ПВО Владимир Лозовский. — Процесс на самом деле довольно трудоемкий, тяжелый за счет того, что в атмосферном воздухе содержание кислорода очень маленькое, а температура его кипения должна быть минус 183°C. Задействовано очень много оборудования». 

«Мы добываем исключительно медицинский кислород, то есть это высокое процентное содержание — не ниже 99,5% согласно ГОСТ, — пояснил Лозовский. — А есть технический кислород — там уже совсем другой процент его содержания, соответственно, меньше. Для дыхания у нас только идет медицинский кислород с чистотой не менее 99,5%».

 

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 кислород Персона: Владимир Лозовский

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