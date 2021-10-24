Медицинский кислород в ковидные больницы начали доставлять с военных авиабаз

Вооруженные силы Беларуси начали поставлять медицинский кислород в больницы, сообщил телеканал СТВ .

Белорусские военные доставляют кислород с авиационных баз, где есть соответствующее оборудование.

«За одну рабочую кампанию мы добываем порядка 25 тысяч литров жидкого кислорода, — сообщил начальник технического расчета газообеспечения авиационной базы ВВС и войск ПВО Владимир Лозовский. — Процесс на самом деле довольно трудоемкий, тяжелый за счет того, что в атмосферном воздухе содержание кислорода очень маленькое, а температура его кипения должна быть минус 183°C. Задействовано очень много оборудования».

«Мы добываем исключительно медицинский кислород, то есть это высокое процентное содержание — не ниже 99,5% согласно ГОСТ, — пояснил Лозовский. — А есть технический кислород — там уже совсем другой процент его содержания, соответственно, меньше. Для дыхания у нас только идет медицинский кислород с чистотой не менее 99,5%».