Беларусь направит в Таджикистан 40 тонн гуманитарной помощи для афганских беженцев

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Беларусь окажет гуманитарную помощь Таджикистану. В эту страну двумя военными самолетами Ил-76МД направят груз общим весом более 40 тонн и стоимостью почти в миллион рублей.

Сегодня Таджикистан нуждается в помощи в связи с большим наплывом беженцев из Афганистана, массово покидающих свою родину после прихода к власти талибов. По некоторым данным, в Таджикистан уже прибыло порядка 10 тысяч афганцев.

В составе гуманитарной помощи Беларусь отправит электрогенераторы, палатки, продукты питания и медицинские изделия. Перечень необходимого был согласован с таджикской стороной.

Самолеты с грузом вылетят из аэропорта Мачулищи.

 

 

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Тэги: Беларусь-Таджикистан гуманитарная помощь

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