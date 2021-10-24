Беларусь направит в Таджикистан 40 тонн гуманитарной помощи для афганских беженцев

Беларусь окажет гуманитарную помощь Таджикистану. В эту страну двумя военными самолетами Ил-76МД направят груз общим весом более 40 тонн и стоимостью почти в миллион рублей.

Сегодня Таджикистан нуждается в помощи в связи с большим наплывом беженцев из Афганистана, массово покидающих свою родину после прихода к власти талибов. По некоторым данным, в Таджикистан уже прибыло порядка 10 тысяч афганцев.

В составе гуманитарной помощи Беларусь отправит электрогенераторы, палатки, продукты питания и медицинские изделия. Перечень необходимого был согласован с таджикской стороной.

Самолеты с грузом вылетят из аэропорта Мачулищи.