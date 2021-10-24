Редактор «Виртуального Бреста» Андрей Кухарчик осужден на полтора года «домашней химии»

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Редактор сайта «Виртуальный Брест» Андрей Кухарчик осужден на полтора года ограничения свободы, сообщает правозащитный телеграм-канал «Весна/Брест».

Кухарчика обвиняли по ст. 369 Уголовного кодекса (оскорбление представителя власти). Приговор журналисту оглашен 22 октября в суде Московского района Бреста (судья Евгений Бреган).

Согласно версии обвинения, в местном телеграм-чате под фотографией депутата Палаты представителей Игоря Марзалюка Кухарчик написал оскорбительный комментарий.

Гособвинение предложило назначить журналисту полтора года «домашней химии». Судья с доводами обвинения согласился и назначил именно такое наказание.

 

 

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Тэги: Виртуальный Брест домашняя химия Персона: Андрей Кухарчик Город: Брест

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