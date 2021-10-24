Олексин переименовал и переписал на сыновей компанию «Энерго-Оил-Инвест»

Принадлежащая семье приближенного к власти бизнесмена Алексея Олексина инвестиционная компания «Энерго-Оил-Инвест» переименована в «Грантло».

Как сообщает «Ежедневник» , изменения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Министерства юстиции были внесены в середине сентября этого года

«Энерго-Оил-Инвест» появилась в 2014 году, когда была выделена из основного бизнеса Олексиных «Энерго-Оил». Компания занимается инвестированием в новые коммерческие проекты.

После введения в отношении принадлежащих Олексину компаний американских санкций, доли в бизнесе были переписаны на сыновей — Виталия и Дмитрия.

В частности, им теперь принадлежит и «Грантло» — у каждого по 50%. При этом данная инвестиционная компания в американский санкционный список не попала.