Олексин переименовал и переписал на сыновей компанию «Энерго-Оил-Инвест»

/ Экономика
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Принадлежащая семье приближенного к власти бизнесмена Алексея Олексина инвестиционная компания «Энерго-Оил-Инвест» переименована в «Грантло».

Как сообщает «Ежедневник», изменения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Министерства юстиции были внесены в середине сентября этого года

«Энерго-Оил-Инвест» появилась в 2014 году, когда была выделена из основного бизнеса Олексиных «Энерго-Оил». Компания занимается инвестированием в новые коммерческие проекты.

После введения в отношении принадлежащих Олексину компаний американских санкций, доли в бизнесе были переписаны на сыновей — Виталия и Дмитрия.

В частности, им теперь принадлежит и «Грантло» — у каждого по 50%. При этом данная инвестиционная компания в американский санкционный список не попала.

 

 

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Тэги: Энерго-Оил Энерго-Оил-Инвест Персона: Алексей Олексин

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