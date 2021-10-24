Главный санврач Беларуси объяснил, куда исчезла китайская вакцина

В поликлиниках и пунктах вакцинации уже некоторое время отсутствует китайская вакцина от коронавируса Vero Cell. Причина дефицита в том, что данную вакцину начали использовать для вакцинации беременных.

Как пояснил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Александр Тарасенко в программе «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1», у китайской вакцины нет противопоказаний для прививок беременным, поэтому ее перенаправляют в первую очередь для их вакцинации.

По данным Тарасенко, уже привито около 400 беременных (2,5% от числа подлежащих).

В целом, по словам специалиста, запас вакцины от COVID-19 в Беларуси достаточный. «У нас на сегодняшний день как таковой запас составляет из расчета 800 тысяч человек», — заявил Тарасенко.

По его словам, в дальнейшем будут закупаться как «Спутник V», так и китайская вакцина. «Возможно поступление и других вакцин», — сказал главный санврач.

По его словам, сейчас прививаются совершеннолетние, но на следующий год планируются поставки вакцины для детей старше 12 лет.