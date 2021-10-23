Министр здравоохранения Пиневич: с патологоанатомами спорить бесполезно

Цифры заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 остаются высокими, но темпы прироста заболеваемости немного снижаются, заявил 23 октября министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

«Что касается заболеваемости: есть моменты, которые вселяют в нас осторожный оптимизм. Сами по себе темпы прироста заболеваемости немного уменьшаются. В последнюю неделю мы видим очень незначительную, но тенденцию по снижению темпов госпитализации пациентов в стационары. Один из важных компонентов — на несколько человек в сутки снижается количество пациентов, находящихся на ИВЛ», — приводит слова Пиневича телеграм-канал Минздрава.

Министр констатировал, что цифры все равно остаются высокими.

«Ситуация требует от нас усилий, поэтому мы продолжаем всех убеждать вакцинироваться. Первую дозу сделали уже более 27% белорусов, и мы предлагаем и в дальнейшем продолжать прививаться тем, кто этого не сделал. Также, как вы знаете, уточнены показания и сроки ревакцинации — предлагаем пройти и эту процедуру», — сказал чиновник.

По его словам, можно спорить о вакцинации сколько угодно, но с реаниматологами, которые каждый день лечат тяжелейших пациентов, спорить очень сложно, а с патологоанатомами — бесполезно.