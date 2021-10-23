Невролог рассказал, как клюквенный сок может защитить от коронавируса

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В клюкве содержатся вещества растительного происхождения — антоцианы, которые не дают коронавирусу проникнуть внутрь клеток и начать размножаться. Причем в свежей ягоде этих веществ почти втрое больше, чем в замороженной.

 

Фото: hozyain.by.

 

Врач-невролог, мануальный терапевт и соведущий Елены Малышевой в телепрограмме «Жить здорово» Дмитрий Шубин рассказал о пользе клюквы, которая может защитить от коронавирусной инфеции. По словам медика, клюква — единственная ягода, продукты которой внесены в стандарты лечения и используются в медицине официально, в частности при лечении цистита. По словам медика, содержащиеся в ней вещества антоцианы (они придают ягоде горьковатый привкус) убивают кишечную палочку, которая в большинстве случаев вызывает заболевание. А недавние исследования, проведенные в США, показали также пользу клюквы для защиты от коронавируса.

«Коронавирус за счет своей «короны» — белковых рецепторов прикрепляется к клетке и потом проникает внутрь нее. Клюквенный сок, содержащий антоцианы, блокирует эту возможность и не дает вирусу попасть внутрь клетки. А если он не попал внутрь, он не размножается», — объяснил Дмитрий Шубин суть результатов исследований».

Невролог назвал клюкву чудо-ягодой, уточнив, что это единственный продукт растительного происхождения, который может храниться без консервации — раньше ее сберегали в бочках, просто залив водой без соли или сахара. Такой способ хранения обеспечивают как раз вещества антоцианы, обладающие антисептическим действием. По словам медика, больше всего их в свежих ягодах.

 

 

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус целебные свойства клюквы антоцианы Персона: Дмитрий Шубин Елена Малышева

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