За сутки страны ЕС не впустили 551 нелегального мигранта со стороны Беларуси

За минувшие сутки страны Европейского союза не впустили 551 мигранта, намеревавшегося незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

Фото gov.pl

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 21 октября было зафиксировано 457 попыток нелегального проникновения через границу с белорусской территории. Задержаны четыре человека — по двое граждан Кубы и Сирии, остальных в страну не впустили. Кроме того, за пособничество в нелегальной миграции задержали троих иностранцев.

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы (СОГГ) Литвы сообщила, что за минувшие сутки в страну не впустили 76 мигрантов, намеревавшихся перейти границу со стороны Беларуси.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 22 октября были предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 22 мигрантами. Никого не задержали.

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью, отмечает БелаПАН.