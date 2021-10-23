Жуткое ДТП в Гомеле – мужчина на самокате ехал по встречке и угодил под грузовик

Ужасное ДТП, в котором пострадал ехавший на электросамокате мужчина, попало на запись видеорегистратора.

Как сообщает ГАИ Гомеля, 23 октября, около 7 часов утра, пешеход на самокате двигался по объездной дороге в сторону микрорайона Хутор. При этом он ехал почему-то по середине проезжей части встречной полосы. Двигавшийся навстречу мотоциклист с видеорегистратором остановился и сделал ему замечание.

В этот момент водитель грузовика, ехавшего в попутном с мотоциклистом направлении, не успел среагировать и совершил наезд на самокатчика. До приезда медиков пострадавшему пытались оказать первую помощь.

Травмированный мужчина госпитализирован в реанимационное отделение больницы, по факту ДТП проводится проверка.