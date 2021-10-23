Жуткое ДТП в Гомеле – мужчина на самокате ехал по встречке и угодил под грузовик
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Ужасное ДТП, в котором пострадал ехавший на электросамокате мужчина, попало на запись видеорегистратора.
Как
В этот момент водитель грузовика, ехавшего в попутном с мотоциклистом направлении, не успел среагировать и совершил наезд на самокатчика. До приезда медиков пострадавшему пытались оказать первую помощь.
Травмированный мужчина госпитализирован в реанимационное отделение больницы, по факту ДТП проводится проверка.