Жуткое ДТП в Гомеле – мужчина на самокате ехал по встречке и угодил под грузовик

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Ужасное ДТП, в котором пострадал ехавший на электросамокате мужчина, попало на запись видеорегистратора.

 

 

Как сообщает ГАИ Гомеля, 23 октября, около 7 часов утра, пешеход на самокате двигался по объездной дороге в сторону микрорайона Хутор. При этом он ехал почему-то по середине проезжей части встречной полосы. Двигавшийся навстречу мотоциклист с видеорегистратором остановился и сделал ему замечание.

 

 

В этот момент водитель грузовика, ехавшего в попутном с мотоциклистом направлении, не успел среагировать и совершил наезд на самокатчика. До приезда медиков пострадавшему пытались оказать первую помощь.

Травмированный мужчина госпитализирован в реанимационное отделение больницы, по факту ДТП проводится проверка.

 

 
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Тэги: ДТП мужчина на самокате грузовик Город: Гомель

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