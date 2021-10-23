Архиепископ Иосиф Станевский официально возглавил Минско-Могилевскую архидиоцезию Римско-католического костела в Беларуси

Архиепископ Иосиф (Юзеф) Станевский официально возглавил Минско-Могилевскую архидиоцезию Римско-католического костела в Беларуси. Церемония канонического вступления в должность состоялась 23 октября в минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии.

Архиепископ Иосиф Станевский. Фото: catholic.by.

В начале апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич напомнил, что папа Римский Франциск принял решение назначить Станевского на кафедру Минско-Могилевской архидиоцезии 14 сентября. Во время церемонии была зачитана переведенная на белорусский язык булла понтифика по случаю назначения белорусского иерарха на новую должность.

«Преподобному брату Юзефу Станевскому, до этого титулярному епископу Табаикары и вспомогательному епископу Гродненской диоцезии латинского обряда, установленному архиепископом — митрополитом Минско-Могилевским, приветствие и апостольское благословение, — написал папа Франциск. — В кресте Господа святой костел находит действенную поддержку против вражеских подступов и черпает из него свою силу. Поэтому спасительную миссию распятого Иисуса Христа во все времена провозглашают епископы и пресвитеры. На римского понтифика возложена ответственность и право назначения соответствующих руководителей для местных костелов, оставшихся без первосвященника. Взвесив это, мы сегодня обращаем наше внимание на Минско-Могилевскую общину латинского обряда, которая после ухода с должности преподобного брата Тадеуша Кондрусевича осталась без своего пастыря. Преподобный брат, до сих пор благоразумно и преданно исполнявший епископское служение в Гродненской епархии, мы сочли тебя достойным, чтобы поручить тебе эту обязанность».

Почетный митрополит Минско-Могилевский архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич поздравил нового руководителя архидиоцезии с назначением: «Служить людям и Богу в столице нашей родины само по себе является большой честью, но одновременно и ответственным заданием духовно усиливать и управлять вверенной твоей пастырской опеке архидиоцезией в наше сложное время новых моральных и общественно-политических вызовов».

«Начиная новое служение на костельном поприще, не бойся креста, потому что ты не один, — отметил предшественник Станевского. — Если Бог позвал, он будет и помогать. Он посылает тебя к народу, который выдержал гонения, прошел через воду, огонь и медные трубы и не только не потерял веру в сложных условиях воинствующего атеизма, но и передал ее молодому поколению, которое сегодня, во время десакрализации, нуждается в духовной помощи. Этот народ будет молиться за тебя, поддерживать в служении как преемника апостолов».

Уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак отметил, что католическая церковь по количеству верующих является второй конфессией в Беларуси, а государство «с уважением относится к роли костела в духовной жизни страны». По его словам, «государственная политика направлена на поддержание межконфессионального мира и согласия в нашем обществе, развитие диалога, сохранение традиций толерантности, веротерпимости, которые белорусский народ имел на протяжении веков».

Чиновник отметил, что приход Станевского на пост главы архидиоцезии открывает новую страницу в жизни костела в Беларуси.

Свои поздравления новому митрополиту Минско-Могилевскому направили Конференция католических епископов Беларуси, священники, монашеские общины и верующие архидиоцезии, представители Белорусской греко-католической церкви и Белорусской православной церкви.

В заключительном слове Станевский заявил, что «единство последователей Христа является проявлением силы Его любви». «В этом единстве также истинная сила народа. Наш народ сегодня ярко осмысливает необходимость единства, поэтому мы должны активно участвовать в сохранении и увеличении любви, потому что Христос учит нас: «Возлюби ближнего своего», — отметил католический иерарх.