«Машина числится в угоне». Минчанина остановили гаишники, но осудили за пикетирование БЧБ-наклейкой

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В суде Октябрьского района столицы 22 октября рассмотрели дело 30-летнего Андрея Фолюка. Днем ранее машину минчанина остановили сотрудники ГАИ под предлогом того, что якобы его «машина числится в угоне».

 

Фото: t.me/viasna96.

 

Как сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», Андрею предложили проехать с ними, чтобы это проверить. Но в РУВД мужчине сказали, что задерживают его за БЧБ-наклейку с гербом «Погоня» на стекле машины. За «несанкционированное пикетирование» на Андрея составили протокол по арт. 24.23 КоАП.

По словам Фолюка, наклейку он разместил еще в 2018 году, и теперь она не связана с его политическими взглядами.

В результате, судья Елена Живица признала Андрея виновным и наказала 15-суточным арестом.

 

 
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Тэги: несанкционированное пикетирование арест Персона: Андрей Фолюк Елена Живица Город: Минск

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