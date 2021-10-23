«Машина числится в угоне». Минчанина остановили гаишники, но осудили за пикетирование БЧБ-наклейкой

В суде Октябрьского района столицы 22 октября рассмотрели дело 30-летнего Андрея Фолюка. Днем ранее машину минчанина остановили сотрудники ГАИ под предлогом того, что якобы его «машина числится в угоне».

Фото: t.me/viasna96.

Как сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», Андрею предложили проехать с ними, чтобы это проверить. Но в РУВД мужчине сказали, что задерживают его за БЧБ-наклейку с гербом «Погоня» на стекле машины. За «несанкционированное пикетирование» на Андрея составили протокол по арт. 24.23 КоАП.

По словам Фолюка, наклейку он разместил еще в 2018 году, и теперь она не связана с его политическими взглядами.

В результате, судья Елена Живица признала Андрея виновным и наказала 15-суточным арестом.