«Машина числится в угоне». Минчанина остановили гаишники, но осудили за пикетирование БЧБ-наклейкой
В суде Октябрьского района столицы 22 октября рассмотрели дело 30-летнего Андрея Фолюка. Днем ранее машину минчанина остановили сотрудники ГАИ под предлогом того, что якобы его «машина числится в угоне».
Как
По словам Фолюка, наклейку он разместил еще в 2018 году, и теперь она не связана с его политическими взглядами.
В результате, судья Елена Живица признала Андрея виновным и наказала 15-суточным арестом.