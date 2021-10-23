Минэкономики: действие выгодных условий для приобретения электротранспорта продлится до 2025 года

Льготы на ввоз и приобретение электромобилей могут быть распространены на юридических лиц, заявил министр экономики Александр Червяков, отвечая на вопросы журналистов после прошедшего 22 октября совещания Александра Лукашенко с руководством Совета министров.

Фото: svaboda.org.

Одним из вопросов повестки дня встречи стало стимулирование использования электротранспорта в Беларуси.

«Мы доложили, как работает принятый в прошлом году указ № 92 «О стимулировании использования электромобилей», — цитирует Червякова пресс-служба Минэкономики. — Из 6.150 электромобилей, которые были приобретены за три года, 5.700 куплены с момента реализации указа. Количество потребляемой электроэнергии этим видом транспорта возросло в 6 раз. Создана инфраструктура зарядных станций: на сегодня — более 480 зарядок. К концу года их станет около 600».

По словам Червякова, правительство предложило несколько новаций, в том числе по расширению действия указа № 92.

«Те нормы, которые сегодня существуют, будут распространяться не только на легковой транспорт, но и на грузовой, и пассажирский. Более того, действующими для граждан льготами смогут воспользоваться юридические лица: тем самым мы расширяем поле действия указа. Предусмотрена преференция и для производителей электромобилей и поставщиков комплектующих: предлагается ввести нулевую ставку НДС. Эта мера позволит сформировать на нашем рынке привлекательное для покупателя ценовое предложение», — сказал министр экономики.

По его оценке, предлагаемые стимулы поспособствуют достижению к концу пятилетки уровня в 100 тыс. автомобилей с электрическим приводом (порядка 3% от общего числа транспорта).

Положительный эффект просчитывается для страны в целом — за счет снижения издержек, роста объемов производства и уменьшения вредных промышленных выбросов в атмосферу.

«Наша страна взяла на себя обязательства по снижению количества выбросов к уровню 1990 года на 35% (тогда было 138 млн т). Сегодня мы имеем порядка 90 млн т и практически уже достигли того уровня, который должны сохранять до 2030 года. Принимаемые правительством меры по вводу атомной электростанции и развитию электротранспорта позволят увеличивать промышленное производство, не наращивая выбросы в атмосферу», — пояснил министр экономики.

Говоря о выгоде приобретения электромобиля для бизнеса, Червяков отметил, что важна не только его стоимость, но и расходы на топливо и запчасти. В этом плане затраты на один километр пробега у электротранспорта в четыре раза меньше, чем у автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Министр экономики обратил внимание, что действие выгодных условий для приобретения электротранспорта продлится до 2025 года. «Поэтому нужно спешить воспользоваться этой возможностью», — подытожил Червяков.