Focus: путь повлиять на белорусские власти лежит через Москву

Белорусский правитель Александр Лукашенко ведет гибридную войну против ЕС и переправляет тысячи беженцев с Ближнего Востока через Минск в Польшу. Как пишет автор издания Focus Томас Егер (перевод Inopressa), Брюссель должен понять, что закончить эту войну он сможет, только если будет вести переговоры с «покровителем Лукашенко», который «находится в Москве».

Встреча Путина и Лукашенко. Фото: kremlin.ru.

«В отношениях между Беларусью и Евросоюзом речь идет не о миграции или мести за санкции, а о гибридной войне, цель которой — дестабилизировать Европейский Союз, — считает Егер. — Официально Лукашенко отреагировал на санкции ЕС, заявив, что он больше не будет останавливать мигрантов на пути в Евросоюз. В действительности, после этого был создан маршрут для активной переброски мигрантов. Следовало ожидать, что экономические санкции будут иметь незначительный эффект, ведь Беларусь не одинока, в лице России у нее есть дееспособная в экономическом и военном плане опора».

«Хотя данные о количестве случаев пересечения границы разнятся, большинство людей, прибывающих из Ирака, Афганистана, Сирии, Пакистана и стран Северной Африки, похоже, ищут дорогу в Германию и находят ее. Их регистрируют в Германии, а не в Польше. Если в августе сюда прибыло от 400 до 700 мигрантов, то в сентябре их было уже около 2 тыс. человек, а в октябре ожидается более 3 тыс. мигрантов. Всего в августе было зафиксировано 3,5 тыс. случаев пересечения границы из Беларуси в ЕС, а в сентябре — 7,5 тыс.», — говорится в статье.

«Что может сделать ЕС в этой ситуации? — задается вопросом автор. — Печальный ответ: почти ничего. Принимаемые Польшей меры по охране границы, учитывая ситуацию, оказались запоздалыми. Совместное патрулирование границы польскими и немецкими силами может оказать поддержку, но оно не переломит ситуацию. То же самое касается и усиления проверок <…> Того, что просители убежища впоследствии будут распределены между странами ЕС, судя по опыту 2015 года, ждать не стоит».

Focus пишет, что, если европейские страны хотят изменить ситуацию, им необходимо признать суть проблемы, которая заключается «в стремлении дестабилизировать ЕС».

«Поэтому путь повлиять на белорусское правительство лежит не через туристические агентства в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а через Москву», — уверен Егер.