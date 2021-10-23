За девять месяцев 2021 года в Беларуси зарегистрировано 1.123 новых случая ВИЧ-инфекции, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Отмечается, что показатель заболеваемости остался на уровне аналогичного периода 2020 года и составил 12,01 случая на 100 тыс. населения (за январь—сентябрь 2020 года — 11,92 случая на 100 тыс.).

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Гомельской области — 301 (показатель заболеваемости — 21,89). В Минске зафиксировано 292 ВИЧ-инфицированных (14,53), в Минской области — 207 (14,05), Могилевской — 117 (11,53), Брестской — 82 (6,13), Витебской — 77 (6,87), Гродненской — 47 (4,62).

Специалисты отмечают, что в эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, — это люди старше 30 лет (85,2%).

По кумулятивным данным (с 1987-го по 1 октября 2021 года) основным путем заражения является половой (66,6%), доля парентерального пути передачи ВИЧ (при внутривенном введении наркотических веществ) составляет 31,3%.

С начала 2021 года удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 83,8%, доля парентерального пути передачи ВИЧ — 14,3%.

В общей структуре ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины (60,6%).

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных лиц, впервые выявленных за январь—сентябрь 2021 года, 41,2% составляют люди рабочих специальностей и служащие, около трети — лица без определенной деятельности, 9,3% — лица из мест лишения свободы.