ООН: мигранты на границе Беларуси и ЕС не должны быть заложниками политических разногласий

В ООН «крайне обеспокоены судьбой беженцев и мигрантов, скопившихся в приграничных районах между Беларусью и странами Европейского союза — Латвией, Литвой и Польшей», заявили в Управлении верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ).

Группа мигрантов, задержанная польскими пограничниками. Фото:Straz_Graniczna.

В организации 22 октября обратились с призывом ко всем странам региона «предпринять незамедлительные действия с тем, чтобы спасти людей и предотвратить их дальнейшие страдания». С таким заявлением в УВКБ выступили после того, как пришло новое сообщение о трагической гибели на этой неделе еще одного из просителей убежища. Это уже восьмой случай смерти, зарегистрированный в этом приграничном регионе.

«В ситуации, когда не обеспечена защита основных прав человека, речь идет об опасности для жизни. Недопустимо, чтобы люди умирали, а жизни других — висели на волоске. Они являются заложниками тупиковой политической ситуации…», — сказал региональный директор УВКБ в Европе Паскаль Моро.

Он призвал в срочном порядке найти выход из этого тупика, отметив, что среди скопившихся на границе людей есть нуждающиеся в международной защите, в том числе 32 афганца, среди которых есть женщины и дети. Они проживают на границе между Польшей и Беларусью с середины августа и не получают помощи ни с одной из сторон.

В УВКБ поступила информация о том, что на этой неделе 16 афганцев из этой группы предприняли попытку проникнуть в Польшу, но были задержаны и буквально в считанные часы высланы обратно в Беларусь. Их лишили возможности подать заявление о предоставлении убежища.

Сотрудники УВКБ, несмотря на неоднократные просьбы, так и не смогли добиться разрешения на встречу с этой группой на польской стороне. Они несколько раз встретились с ними на белорусской стороне с тем, чтобы доставить им необходимую помощь. В УВКБ подчеркнули, что эта группа афганцев имеет право обратиться с прошением о предоставлении убежища, которое они хотели бы получить либо в Беларуси, либо в Польше. Однако, как отметили в Управлении, их просьба о предоставлении убежища была проигнорирована обеими сторонами, что является явным нарушением международного права.

«Мы призываем Беларусь и Польшу, подписавших Конвенцию 1951 года о беженцах, соблюдать свои международно-правовые обязательства и предоставить доступ к убежищу тем, кто обращается с такой просьбой на границах их стран. Действия, лишающие доступа на территорию и к убежищу, нарушают права человека и международное право», — отметил директор европейского регионального бюро УВКБ.

По его словам, люди должны иметь возможность осуществлять свои права там, где они находятся, будь то в Беларуси, в Польше или в других государствах ЕС. Это должно включать в себя право на убежище и юридическую помощь.

В УВКБ настоятельно призвали все вовлеченные страны оказать гуманитарную помощь людям, скопившимся на их границах, а также в срочном порядке найти «жизнеспособные решения» в каждом отдельном случае. В Управлении ООН готовы поддержать все национальные учреждения, задействованные в этом процессе.