За️ пикет с плакатом «Остановите нелегальную миграцию» минчанина арестовали на 15 суток

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За одиночный пикет напротив министерства иностранных дел Беларуси 20 октября был задержан 35-летний минчанин Виктор Яныш. В руках он держал плакат «Остановите нелегальную миграцию/Stop illegal migration».

 

Нелегальные мигранты в Беларуси.

 

Как сообщают правозащитники, милиционеры это расценили как «несанкционированное пикетирование с целью выражения своего протеста по факту несогласия с миграционной политикой Беларуси, во время которого находился по адресу улица Ленина, 28 и держал в руках лист с надписью «Остановите нелегальную миграцию».

Виктор согласился, что нарушил закон о массовых мероприятиях, но уточнил, что это не было связано с миграционной политикой страны. На суде он пояснил, что стал свидетелем того, как мигрант собирался нелегально пересечь границу, на что органы власти после жалобы Виктора никак не отреагировали. Это возмутило мужчину, поэтому он решил выйти с пикетом.

22️ октября судья Ленинского района Минска Юлия Шут осудила Яныша по ст. 24.23 КоАП на 15 суток ареста.
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Тэги: пикет административный арест нелегальная миграция Персона: Виктор Яныш Юлия Шут Город: Минск

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