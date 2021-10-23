Видеофакт. Мужчина похитил дамскую сумку в привокзальном буфете Молодечно

За помощью в милицию обратилась 29-летняя жительница Молодечно. Она рассказала, что 15 октября, около 7 часов утра, забыла свою сумку в буфете, расположенном в помещении железнодорожного вокзала.

Как сообщает сайт УВД Минского облисполкома, потерпевшая повесила сумочку на спинку стула, а в скором времени поспешила к такси, при этом забыв о вещи. Спустя 20 минут женщина вернулась за сумкой, однако на месте ее не оказалось. По словам заявительницы, в ней находились деньги, паспорт, банковские и дисконтные карты, другое личное имущество.

Оперативниками было установлено, что сложившейся ситуацией воспользовался один из посетителей буфета. Неизвестный мужчина взял забытую женщиной вещь и, спрятав ее в большую дорожную сумку, поспешил скрыться.

Милиция просит всех, кто узнал человека на фото, видео либо располагает какой-либо информацией о мужчине, сообщить по телефонам 8 (029) 561-08-91, 8 (0176) 77-16-56, 102 либо в райотдел по адресу: Молодечно, ул. Галицкого, 23.