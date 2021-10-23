Умер знаменитый советский лыжник, олимпийский чемпион Вячеслав Веденин

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин скончался на 81 году жизни, сообщила РБК президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. «Он болел», — уточнила она.

Вячеслав Веденин. Фото: Tvitter.

Смерть наступила 22 октября. Похороны спортсмена, согласно его завещанию, пройдут в его деревне в Тульской области, сообщает «Матч ТВ».

«Это один из величайших лыжников нашей страны, очень сильный, яркий человек», — отметила Вяльбе.

Веденин — первый советский лыжник, выигравший олимпийское золото в индивидуальной мужской гонке. На Олимпийских играх в Саппоро 1972 года завоевал две награды высшей пробы и одну бронзу. На последнем этапе эстафеты 4×10 км на Играх в Саппоро он ликвидировал отставание в одну минуту от норвежца Йохса Харвикена, что помогло сборной СССР выиграть золото. На счету Веденина также серебро Игр 1968 года в Гренобле.

Он также четыре раз побеждал на чемпионате мира, 13 раз становился лучшим в первенстве СССР. Веденин был кавалером орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, почетным гражданином Тульской области.

В августе этого года он был награжден орденом Александра Невского.