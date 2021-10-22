Скончался писатель Юрий Станкевич

22 октября умер писатель Юрий Станкевич. Об этом в соцсетях сообщают близкие литератора.

Георгий Харитонович родился в Борисове. Отец писателя в 1946 году был репрессирован и направлен в исправительно-трудовой лагерь. Главными книгами Юрия Станкевича (псевдоним) являются «Любить ночь — право крыс» (2000 год), «Оплодотворение олуха» (2005), «Миллиард ударов» (2008), «Пиявка» (2010).

«Мне понравилась повесть Станкевича "Любіць ноч — права пацукоў", концовка только — не совсем, запутанная какая-то, а так — очень хорошо. Мне он нравится», — сказала Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич о творчестве писателя.