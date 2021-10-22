Правозащитники признали политзаключенными еще шесть человек

Белорусские правозащитники в заявлении от 22 октября признали политическими заключенными еще шесть человек.

В список политзаключенных, в котором теперь 817 человек, вошли:

— Анна Баран, Андрей Кудик (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок; помещены под стражу);

— Яков Яковцов (ч. 1 ст. 342, ст. 368 — оскорбление президента, ст. 369 — оскорбление представителя власти; статус неизвестен);

— Станислав Филимонов, Степан Дрозд (ч. 2 ст. 293 — массовые беспорядки; пять и четыре года лишения свободы);

— Алексей Спиридонов (ч. 1 ст. 342, три года ограничения свободы, направлен к месту отбывания наказания в исправительное учреждение).