Лидеры стран ЕС подтвердили готовность ввести новые санкции в отношении Беларуси из-за миграционного кризиса

Евросоюз готов ввести новые санкции в отношении Беларуси из-за миграционного кризиса. Об этом говорится в документе, принятом по итогам заседания Европейского совета, который проходил в Брюсселе 21—22 октября. Текст опубликован на сайте Совета ЕС.

«ЕС будет продолжать противодействовать продолжающейся гибридной атаке, инициированной белорусским режимом, в том числе путем принятия дальнейших ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц», — говорится в документе, передает БелаПАН.

Лидеры стран Евросоюза призывают Беларусь возобновить и полностью выполнять соглашение о реадмиссии.

«ЕС по-прежнему полон решимости обеспечить эффективный контроль над своими внешними границами», — подчеркивается в документе.

Евросоюз вновь призвал белорусские власти освободить политических заключенных.

По итогам саммита ЕС президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что теперь коллеги из других государств союза «очень хорошо понимают, что чувствуют страны на передовой под атаками белорусского режима».

По его словам, в итоговом документе саммита ЕС действия белорусских властей определены как «гибридная атака на Польшу, Литву и Латвию». «Мы видим широкий набор возможных мер и поправок в законодательство (если это понадобится) для решения проблем, которые возникают на внешней границе ЕС», — сказал литовский президент.

«Мы не можем решить вторичные проблемы миграции без решения первичных, — отметил он. — Эти первичные проблемы находятся у нашей границы. Таким образом, режим Лукашенко теперь увидит, что ЕС способен реагировать, принимать решения и готов защищаться. Это самый важный вопрос, самые важные новости на этом саммите ЕС».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее ведомство будет работать с властями стран, из которых мигранты едут через Беларусь в Евросоюз.

«Мы видим, что Беларусь заключает визовые соглашения с новыми странами. Мы будем активно работать с этими государствами, чтобы не допустить инструментализации миграции оттуда», — сказала она на пресс-конференции по итогам саммита.

Фон дер Ляйен также отметила, что Еврокомиссия не будет выделять средства на строительство стен и заграждений из колючей проволоки на границах Евросоюза, поскольку у ЕС «есть твердые принципы».

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