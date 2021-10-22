Чиновникам придется «спасать» успешный до вмешательства завод в Миорах
Правительство намерено заняться стабилизацией финансово-экономической ситуации на частном Миорском металлопрокатном заводе, заявил премьер-министр Роман Головченко. По его словам, этот вопрос обсуждали на совещании Совмина. Руководство предприятия задержали в начале июня накануне планируемого приезда Александра Лукашенко.
«Правительство предложило определенные шаги по стабилизации финансово-экономической ситуации на предприятии, которое действительно оказалось в сложном положении по ряду причин», — сказал Роман Головченко,
По его словам, якобы было допущено много просчетов на инвестиционной стадии, а сейчас у предприятия возникли сложности с обслуживанием кредитной нагрузки. «Хотя предприятие заработало в конце прошлого года, оно не смогло выйти на те обороты, которые бы позволили ему погашать свои обязательства», — отметил премьер-министр.
По его словам, «государство примет необходимые шаги по стабилизации финансово-экономического положения завода. «Предприятие будет жить. Мы будем отвечать за то, чтобы это предприятие работало, сохраняло рабочие места и вышло на те параметры, которые бы позволили ему выполнять свои обязательства перед кредиторами», — заверил он.
Напомним, в начале июня работники
Абсолютное большинство работников предприятия написали обращение в Комитет государственной безопасности, где пояснили, почему эти задержания, как они считают, — ошибка. К ним не прислушались. Сейчас неизвестно, где находятся задержанные.
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