МАРТ предлагает обсудить изменения в сфере торговли, общепита и бытового обслуживания в сельской местности

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло на общественное обсуждение проект изменений в указ Александра Лукашенко от 22 сентября 2017 года № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания», сообщил Национальный правовой интернет-портал.

Источник: top2.by

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 22 октября по 1 ноября.

Отмечается, что проект документа направлен на дальнейшее стимулирование деловой активности, развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности.

Среди предлагаемых изменений:

— уточнение норм в отношении исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость;

— предоставление субъектам хозяйствования права на получение в собственность, пользование или во владение находящегося на территории сельской местности недвижимого имущества, которое является основными средствами коммерческой организации, для осуществления на такой территории розничной торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг населению, без получения согласия антимонопольного органа;

— для розничных торговых объектов, объектов общественного питания, расположенных на территории сельской местности, с 1 января 2022 года установление отдельного тарифа на электрическую энергию;

— субъектам хозяйствования предоставляется право отчуждать и сдавать в аренду объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной и частной собственности, в том числе без наличия документов, удостоверяющих государственную регистрацию их создания, возникновения прав на такие объекты и (или) земельные участки.

Как отмечается в обосновании со ссылкой на данные Министерства по налогам и сборам, за 2019 год субъекты хозяйствования, осуществлявшие деятельность в соответствии с указом № 345, перечислили в бюджет 359,9 млн рублей, или в 1,83 раза больше, чем в 2018 году (в текущих ценах). В связи с использованием этими субъектами хозяйствования льгот, предусмотренных документом, в бюджет не поступило 23,2 млн рублей, или 6,4% суммы поступивших налогов.

«Нормы указа № 345 послужили толчком для развития инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на территории сельской местности и малых городских поселений», — говорится в обосновании. За 2018—2020 годы и первую половину 2021-го в рамках действия указа открыто 711 торговых объектов, 135 объектов общественного питания и 287 объектов бытового обслуживания.

Сообщается также, что количество автомагазинов, реализующих алкогольные напитки на территории сельской местности, увеличилось на 89 и составило 845. Правом осуществления на территории сельской местности розничной торговли алкогольными напитками воспользовалось 396 юридических лиц (310 — в магазинах и (или) павильонах с торговой площадью менее 50 квадратных метров; 86 — с использованием автомагазинов) и 466 индивидуальных предпринимателей (в магазинах и павильонах).