Белорусские консервы ввезли в Россию под видом хрусталя и триоксида димышьяка
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Смоленские таможенники остановили три автомобиля, которые следовали со стороны Беларуси. При проверке выяснилось, что они перевозили мясную продукцию под видом другого товара.
По документам в автомобилях должны были перевозиться пластмассовые ящики, посуда из хрусталя, триоксид димышьяка и овощные консервы,
Вместо этого товара в машинах находились мясные консервы общим весом 2,9 тонн. Согласно маркировке, они были произведены в Беларуси. Перевозчики не смогли предъявить на них сопроводительные документы.
Грузы были задержаны.