Белорусские консервы ввезли в Россию под видом хрусталя и триоксида димышьяка

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Смоленские таможенники остановили три автомобиля, которые следовали со стороны Беларуси. При проверке выяснилось, что они перевозили мясную продукцию под видом другого товара.

По документам в автомобилях должны были перевозиться пластмассовые ящики, посуда из хрусталя, триоксид димышьяка и овощные консервы, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Вместо этого товара в машинах находились мясные консервы общим весом 2,9 тонн. Согласно маркировке, они были произведены в Беларуси. Перевозчики не смогли предъявить на них сопроводительные документы.

Грузы были задержаны.
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Тэги: Беларусь-Россия Город: Смоленск

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