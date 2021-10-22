Белорусские консервы ввезли в Россию под видом хрусталя и триоксида димышьяка

Смоленские таможенники остановили три автомобиля, которые следовали со стороны Беларуси. При проверке выяснилось, что они перевозили мясную продукцию под видом другого товара.

По документам в автомобилях должны были перевозиться пластмассовые ящики, посуда из хрусталя, триоксид димышьяка и овощные консервы, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Вместо этого товара в машинах находились мясные консервы общим весом 2,9 тонн. Согласно маркировке, они были произведены в Беларуси. Перевозчики не смогли предъявить на них сопроводительные документы.

Грузы были задержаны.