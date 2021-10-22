Из-за газового кризиса в Молдове потушили вечный огонь

/ Общество
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В Минобороны страны подчеркнули, что таким образом хотят избежать утечки газа, которая может произойти если из-за низкого давления погаснет огонь.

Фото: facebook.com/MDAarmy

В Кишиневе на мемориальном комплексе «Вечность» временно отключили вечный огонь, сообщило местное Министерство обороны в «Фейсбуке», отметив, что огонь будет оставаться погашенным до тех пор, пока не решится газовый кризис.

Так, Минобороны сообщило, что попросило компанию Chişinău-gaz отключить сегодня подачу газа к вечному огню.

К отключению вечного огня на мемориале прошла торжественная церемония. Почетный караул зажег от огня факел, которые передали в музей военной славы.

Сегодня в Молдове парламент ввел режим чрезвычайного положения на 30 суток из-за дефицита газа в стране.
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Тэги: Вечный огонь Молдова Город: Кишинев

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