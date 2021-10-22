В Европарламенте пройдут слушания с участием главы представительства ЕС в Беларуси Дирка Шубеля

Комитет Европарламента по иностранным делам 26 октября проведет очередные слушания по ситуации в Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Европарламента, участие в них примет глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель , который 30 июня покинул страну по рекомендации официального Минска на фоне нового обострения отношений с ЕС.

«Ожидается, что на заседании комитета во вторник Шубель проинформирует депутатов Европарламента о сохраняющейся тревожной ситуации репрессий и злоупотреблений в Беларуси при режиме Александра Лукашенко, после чего состоится обсуждение», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в последнее время Беларусь использует потоки нелегальной миграции «как часть гибридной войны в качестве ответа на санкции ЕС и чтобы наказать соседние государства — члены ЕС, которые дали убежище белорусским оппозиционерам».

«Уже более года страна страдает от крупномасштабных нарушений прав человека — от непрекращающихся насильственных репрессий в связи с народными протестами против правительства до тюремного заключения представителей гражданского общества и журналистов, — подчеркивается в сообщении. — В ходе дебатов депутаты Европарламента, вероятно, снова призовут освободить политических заключенных, положить конец насилию со стороны силовиков и провести в Беларуси справедливые выборы».

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