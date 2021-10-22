Водитель «Сеата» сбил 13-летнюю школьницу в Бресте

В Бресте в дорожно-транспортном происшествии пострадала несовершеннолетняя, сообщил в областной ГАИ.

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Авария произошла около 8 часов утра 22 октября в микрорайоне Восток. По предварительной информации, автомобиль «Сеат» под управлением 75-летнего брестчанина двигался по боковому проезду ул. Орловской. Напротив дома №63 из-за стоящего автомобиля на проезжую часть выбежала 13-летняя девочка. Водитель не успел затормозить и наехал на нее.

Пострадавшую школьницу госпитализировали.