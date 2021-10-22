В Беларуси зарегистрировали 2082 новых случая COVID-19 за сутки, от последствий умерло 16 человек

За последние сутки в Беларуси официально зарегистрировано 2082 новых случая COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, умерло 16 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выписано 2034 человека.

21 октября было зафиксировано 2097 новых случаев коронавируса (суточный рекорд заболеваемости), 20 октября — 2076 (предыдущий суточный рекорд), 19 октября — 1913, 18-го — 1956, 17-го — 1981, 16-го — 2068, 15-го — 2073, 14-го — 2052, 13-го — 2060, 12-го — 2038.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 582 111 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 554 449 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4482 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 42 506 тестов на коронавирус (днем ранее 38 789). Всего проведено 9 294 649 тестов.