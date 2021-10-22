Путин прямо заявил, что увеличение поставок газа в Европу начнется только после запуска «Северного потока-2»
Поставки по первой нитке «Северного потока-2», которая уже заполнена газом, могут начаться на следующий день после получения разрешения регулятора ФРГ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
На вопрос, может ли Россия поставить дополнительные объемы газа на рынок Европы, Путин ответил утвердительно: «Да, возможно — по Северному потоку-2. Первая труба заполнена газом, и, если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку — послезавтра начнется поставка 17,5 млрд кубических метров»,
Для сравнения — весь объем поставок «Газпрома» в страны Европы в 2020 году составил почти 175 млрд кубометров.
«До конца текущего года в декабре, в середине — в конце декабря, будет завершена технологическая работа по заполнению газом второй трубы Северного потока-2. В общем объеме это 55 млрд кубических метров. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 млрд кубических метров, 55 — это прилично. Как только вторая труба будет заполнена и как только будет получено разрешение немецкого регулятора — на следующий день мы начнем поставки», — заявил он.
Он добавил, что американские и ближневосточные компании в 2021 году сократили поставки газа в Европу, а «Газпром» нарастил поставки газа в дальнее зарубежье на 8,7%, или 11 млрд кубометров.
Как сообщалось, в начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.