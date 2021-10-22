Путин прямо заявил, что увеличение поставок газа в Европу начнется только после запуска «Северного потока-2»

Поставки по первой нитке «Северного потока-2», которая уже заполнена газом, могут начаться на следующий день после получения разрешения регулятора ФРГ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Фото: kremlin.ru

На вопрос, может ли Россия поставить дополнительные объемы газа на рынок Европы, Путин ответил утвердительно: «Да, возможно — по Северному потоку-2. Первая труба заполнена газом, и, если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку — послезавтра начнется поставка 17,5 млрд кубических метров», передает пресс-служба Путина.

Для сравнения — весь объем поставок «Газпрома» в страны Европы в 2020 году составил почти 175 млрд кубометров.

«До конца текущего года в декабре, в середине — в конце декабря, будет завершена технологическая работа по заполнению газом второй трубы Северного потока-2. В общем объеме это 55 млрд кубических метров. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 млрд кубических метров, 55 — это прилично. Как только вторая труба будет заполнена и как только будет получено разрешение немецкого регулятора — на следующий день мы начнем поставки», — заявил он.

Он добавил, что американские и ближневосточные компании в 2021 году сократили поставки газа в Европу, а «Газпром» нарастил поставки газа в дальнее зарубежье на 8,7%, или 11 млрд кубометров.

Как сообщалось, в начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.