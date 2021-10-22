За месяц в посольство Литвы в Беларуси поступили лишь два ходатайства о предоставлении убежища

За месяц в посольство Литвы в Беларуси поступило два ходатайства о предоставлении убежища, сообщает балтийское информагентство BNS со ссылкой на литовский департамент миграции при Министерстве внутренних дел.

Литва с 22 сентября разрешила иностранцам обращаться за предоставлением убежища в свое дипломатическое представительство в Минске.

В департаменте миграции не дали прямого ответа на вопрос, почему, по их мнению, подано так мало заявлений. «Лица, желающие подать заявление о предоставлении убежища в Литве, могут сделать это на законных основаниях», — коротко отметили в ведомстве.

По данным Службы охраны государственной границы (СОГГ), с 3 августа, когда в Литве начала действовать политика возвращения мигрантов, незаконно пересекших границу, нелегалы начали подавать ходатайства о предоставлении убежища на литовских контрольно-пропускных пунктах на границе с Беларусью и РФ. Еще 28 человек обратились с просьбой о предоставлении убежища на пограничном пункте аэропорта Вильнюса.

Тот факт, что многие мигранты все же уклоняются от подачи заявлений на предоставление убежища в Литве на границе с Беларусью, пограничники связывают с тем, что иностранцы стремятся в более богатые страны Западной Европы.

«Подача прошения о предоставлении убежища означает, что отпечатки пальцев [заявителей] и другая информация окажутся в базах данных, доступных для всех стран ЕС, — сообщили BNS в СОГГ. — Таким образом, иностранец, который обратился с просьбой о предоставлении убежища в Литве как первой стране пребывания, больше не сможет сделать это в Германии или другом государстве».

В погранслужбе подчеркнули, что если мигрант, запросивший убежище в Литве, покинул страну до окончания процедуры рассмотрения ходатайства, другая страна ЕС, в которой его обнаружат, вернет его в Литву.

«Таким образом, подача ходатайств о предоставлении убежища в литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью не соответствует стремлению мигрантов остаться неопознанными и незарегистрированными перед въездом в иную желаемую страну», — отметили в СОГГ.

Мигранты не обращаются к Литве за предоставлением убежища, возможно, еще и потому, что они не знакомы с этой процедурой или у них нет необходимых документов. По информации BNS, некоторые прибывшие в страну мигранты рассказали СМИ, что «документы у них отбирали сотрудники белорусских служб». Не исключено также и то, что мигранты могут сами уничтожать документы перед незаконным пересечением границы, чтобы затруднить свое возвращение на родину.

По данным СОГГ, за прошедшие сутки в страну не впустили 57 мигрантов, намеревавшихся перейти границу со стороны Беларуси. Одного человека пропустили по гуманитарным соображениям. Помимо этого, в Лаздийском районе задержали двух иностранцев, но, по утверждению представителей СОГГ, нарушение границы, по предварительным данным, было осуществлено «не с целью нелегальной миграции».

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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