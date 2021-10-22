На выходных в Беларуси будут пониженные курсы валют

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Последние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением американской и европейской валют.

Доллар потерял 0,0063 пункта — 2,4299 белорусского рубля, а евро 0,0075 пункта — 2,8268 белорусского рубля.

Российский рубль сегодня не изменился — 3,4309 белорусского рубля за 100 российских. 

Напомним, банки, работающие на территории Беларуси, установили утром в своих пунктах обмена валют новые курсы.

Ушедшая рабочая неделя (11-15 октября) на БВФБ отсалютовала существенным падением трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

 

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Тэги: курсы валют

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