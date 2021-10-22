За минувшие сутки страны ЕС не впустили 672 нелегала со стороны Беларуси

За прошедшие сутки страны Европейского союза не впустили 672 мигранта, намеревавшихся незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 21 октября было зафиксировано 633 попытки нелегального проникновения через границу с белорусской территории. Задержаны 32 иностранца — граждане Ирака (30) и Сирии (2), остальных в страну не впустили. Отмечается, что в октябре мигранты предприняли более 12 тыс. попыток незаконно попасть на территорию Польши.

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Служба охраны государственной границы (СОГГ) Литвы сообщила, что за прошедшие сутки в страну не впустили 57 мигрантов, намеревавшихся перейти границу со стороны Беларуси. Одного человека пропустили по гуманитарным соображениям.

Помимо этого, в Лаздийском районе задержали двух иностранцев, но, по утверждению представителей СОГГ, нарушение границы, по предварительным данным, было осуществлено «не с целью нелегальной миграции».

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 21 октября были предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 14 мигрантами. Никого не задержали.

С 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.839 нелегальных мигрантов. За это же время 50 человек пропустили по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 402 иностранца, которые незаконно пересекли границу.

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

Руководство стран Балтии и Польши возлагает ответственность за миграционный кризис на границе на белорусские власти, те обвинения отвергают, отмечает БелаПАН.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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