Власти собираются создать отдельный орган для контроля в сфере защиты персональных данных

Правительство и Оперативно-аналитический центр предлагают создать отдельный орган для контроля в сфере защиты персональных данных, сообщил Александр Лукашенко 22 октября на совещании с руководством правительства.

Он напомнил, что в мае был принят закон, направленный на обеспечение и защиту прав граждан при обработке их персональных данных. «Как считают правительство и Оперативно-аналитический центр, для практической реализации закона и надлежащего контроля в указанной сфере необходимо создать отдельную структуру», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он потребовал доложить о результатах проработки этого вопроса: какие варианты изучены и что предложено предпринять в этом направлении, в том числе с учетом международной практики. «И самое главное — наши возможности», — заметил Лукашенко.

«Почему не рассматривается вопрос возложения функций по защите персональных данных на один из существующих в стране органов?» — спросил он.

Следует отметить, что 15 ноября вступает в силу закон от 7 мая 2021 года № 99-З «О защите персональных данных». Документом изменен подход к определению понятия персональных данных посредством отказа от четкого перечня сведений, относящихся к персональным данным. Так, под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к идентифицированному физическому лицу. Закон регулирует обработку персональных данных с использованием средств автоматизации (это обработка в рамках информационных систем и ресурсов); без использования средств автоматизации, если осуществляется систематизация данных по определенным критериям (картотеки, списки, базы данных, журналы).

В законе детализированы основания для обработки персональных данных. По общему правилу обработка персональных данных должна осуществляться с согласия субъекта персональных данных, за исключением предусмотренных законодательством случаев. Согласие субъекта персональных данных может быть получено в письменной форме, в виде электронного документа или в иной электронной форме. При этом обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее заявленных законных целей.

Законом предусмотрены основные права субъектов персональных данных. В частности, субъект вправе в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие, получить информацию об обработке персональных данных и о предоставлении персональных данных третьим лицам, изменить персональные данные, требовать прекращения обработки и удаления персональных данных, обжаловать действия и решения оператора персональных данных в уполномоченный орган.

Оператор обязан принимать правовые, организационные и технические меры по обеспечению защиты персональных данных от несанкционированного или случайного доступа к ним, изменения, блокирования, копирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. Законом также предусмотрено создание уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.