Лукашенко хочет, чтобы белорусы больше покупали электромобилей

Александр Лукашенко 22 октября в Минске на совещании с руководством правительства поставил задачу расширить использование электротранспорта.

Он подчеркнул, что это одно из наиболее перспективных направлений. «Мировая практика показывает, что курс на развитие и опережающее внедрение инфраструктуры к нему (электротранспорту) оказался верным. Сегодня уже практически все страны идут этим путем. Это насущная необходимость и для нас — как с позиции отсутствия достаточных объемов собственной нефти, так и с учетом запуска Белорусской АЭС», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Кроме сугубо экономических аспектов, немаловажно и экологическое измерение этой проблемы, а потому останавливаться в создании надлежащих условий функционирования этой новой сферы нельзя ни в коем случае», — отметил он.

Лукашенко напомнил, что около года назад было принято решение о предоставлении ряда льгот для повышения заинтересованности населения в приобретении легковых электромобилей. Как считает правительство, эта практика себя оправдала. «Теперь назрела необходимость введения дополнительных стимулов», — заявил он.

Перед участниками совещания Лукашенко поставил ряд вопросов: позволят ли эти стимулы, которые предложены, активнее оснащать парки электротранспортом как для пассажирских, так и коммерческих перевозок; сделают ли они эту технику более доступной для граждан и бизнеса?

«Кроме того, нельзя забывать об инфраструктуре. На заправочных станциях по всей республике должна быть возможность быстрой зарядки легковых электромобилей. На сегодняшний день лишь около 10% АЗС предоставляют такую услугу. Надо значительно больше. Мы недавно говорили с человеком, который за это отвечает, — руководитель «Белоруснефти». Задача перед ним поставлена, все вопросы решены, ничего больше его не сдерживает, чтобы наращивать такие мощности. Тем более что необходимое оборудование для этого Беларусь производит полностью. Хотел бы получить более четкие оценки ожидаемых последствий предлагаемых в этом направлении решений», — сказал Лукашенко.

Меры, направленные на стимулирование спроса на электромобили в стране и создание соответствующей зарядной и сервисной инфраструктуры, были предусмотрены указом от 12 марта 2020 года «О стимулировании использования электромобилей».

В частности, владельцы электромобилей освобождены от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Физическим лицам не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей для личного пользования. При этом у них будет возможность вернуть уплаченную при приобретении электромобиля на территории Беларуси сумму НДС в пределах 500 базовых величин. Кроме того, владельцы электротранспорта освобождены до 1 января 2026 года от платы за парковку в специально оборудованных местах на коммунальных автомобильных парковках.

Производители электромобилей и электрозарядных станций, а также эксплуатирующие их организации получили право применять повышенный инвестиционный вычет в порядке, установленном Налоговым кодексом. Освобождены от НДС зарядные станции в случае их использования в Беларуси.

Производственному объединению «Белоруснефть» без проведения аукциона будут предоставлять в аренду земельные участки для строительства и обслуживания электрозарядных комплексов.