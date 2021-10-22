МАГАТЭ отправила на БелАЭС повторную миссию по эксплуатационной безопасности

На Белорусской АЭС 25—29 октября будет работать повторная миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности (Pre-OSART), сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Визит экспертов запланирован в рамках проекта технического сотрудничества «Повышение эксплуатационной безопасности Белорусской АЭС в период ввода в эксплуатацию и эксплуатации».

Анализировать ситуацию на станции будут представители Армении, Бельгии, Великобритании, России, Украины и Франции. Они оценят ход выполнения рекомендаций и предложений, выработанных в 2019 году в процессе рассмотрения вопросов эксплуатационной безопасности первого энергоблока БелАЭС.

Пресс-служба БелАЭС уточняет, что оценку будут осуществлять по таким направлениям, как ввод в эксплуатацию, эксплуатация, обмен опытом эксплуатации, техническое обслуживание, техническая поддержка, обучение и квалификация, радиационная защита, химия, лидерство и управление безопасностью, а также управление авариями, аварийное планирование и реагирование.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает инжиниринговая компания «АСЭ», которая является головной организацией инжинирингового дивизиона российской госкорпорации «Росатом».

Первый блок БелАЭС начал вырабатывать электричество в режиме опытно-промышленной эксплуатации 3 ноября 2020 года. 10 июня этого года блок ввели в промышленную — коммерческую — эксплуатацию. 18 июня была принята партия ядерного топлива для первой плановой перегрузки в реактор первого энергоблока.

Готовность второго блока составляет 90%. Его физический пуск запланирован на этот год, ввод в эксплуатацию — на следующий. Ядерное топливо для второго блока БелАЭС доставили на станцию 19 апреля.

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