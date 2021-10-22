В Беларуси после критики Лукашенко отменен обязательный масочный режим

В Беларуси отменен обязательный масочный режим постановлением Министерства здравоохранения № 111 от 20 октября, которое вступило в силу 22 октября.

Как сообщил Минздрав, документ отменяет требование применения средств индивидуальной защиты в виде масок при посещении объектов, организаций, автомобильного (за исключением автомобилей личного пользования), воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен.

Постановлением также актуализированы санитарно-противоэпидемические мероприятия в период регистрации случаев инфекции COVID-19. Речь идет об обеспечении контроля со стороны руководителей объектов и организаций за тем, как используют средства защиты органов дыхания работники и физические лица, в том числе при отсутствии возможности организовать условия для соблюдения социальной дистанции (1—1,5 метра).

Кроме того, Минздрав постановил разработать в больничных организациях здравоохранения план организации работы в режиме, обеспечивающем соблюдение условий инфекционного стационара. Помимо этого, необходимо разработать схемы зонирования в амбулаторно-поликлинических и больничных организациях с соблюдением логистики перемещения пациентов и работников.

Обязательный масочный режим в стране был введен 9 октября и продержался менее двух недель.

19 октября Александр Лукашенко на совещании об эпидемиологический ситуации и мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции раскритиковал чиновников за идею штрафовать за несоблюдение масочного режима и заявил, что ношение масок в общественных местах должно быть добровольным.

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