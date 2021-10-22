Телеграм-канал «Ждановічы сёння» признан экстремистским формированием

Телеграм-канал «Ждановічы сёння» и телеграм-чат «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя» признаны экстремистским формированием, сообщает МВД.

Ранее в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, были включены телеграм-канал «Дружины Народной Самообороны — ДНС» и телеграм-чат «ДНС чат», телеграм-канал «Кибер-Партизаны» и телеграм-чат «Кибер-сливы», интернет-сайт «Дзе.чат»; телеграм-канал «Буслы ляцяць» и чат этого канала, а также инициатива «Рабочы рух».

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