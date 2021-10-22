life:) начислит медработникам 1500 минут и 1500 ГБ

Оператор мобильной связи life:) возобновляет акцию «Спасибо медикам», в рамках которой начислит медицинским работникам по 1500 минут и 1500 ГБ интернет-трафика.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно отправить заявку на электронную почту [email protected], в мессенджерах Viber или Telegram (@lifemedbonus) по номеру +375259099090. В сообщении необходимо указать ФИО, номер телефона, город и название медицинского учреждения; к сообщению надо прикрепить фотографию рабочего бейджа или удостоверения.

После проверки данных бонусные минуты для звонков и трафик будут начислены в течение 24 часов. Использовать бонус можно в течение 180 дней с момента его назначения. Заявки уже принимаются, бонус можно будет подключить до 1 марта 2022 года.

Минуты и интернет-трафик назначаются абонентам любого тарифа. Трафик не ограничен по скорости и его можно раздавать на другие устройства.