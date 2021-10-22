Под Киевом попал в ДТП автобус с белорусами — шесть человек в больнице

Граждане Беларуси пострадали в ДТП под Киевом, шесть человек доставлены в больницу, сообщила пресс-служба областной полиции.

Авария произошла днем 21 октября на 51-м километре трассы Киев — Знаменка. Автобус «ПАЗ» ехал в направлении Киева. В автобусе было 17 человек — все граждане Беларуси.

По данным полиции, водитель автобуса не предоставил преимущества в движении грузовику FAW. Произошло столкновение, и автобус перевернулся.

По информации пресс-службы Минздрава Беларуси, после первичного осмотра врачи Обуховской ЦРБ сообщили белорусским коллегам, что пострадавшие получили травмы средней и легкой степени. На текущий момент их жизни ничего не угрожает.

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