Беларуси пригрозили лишить привилегий по Орхусской конвенции

/ Общество
Просмотров: 87

На седьмой встрече сторон Орхусской конвенции 21 октября в Женеве было принято решение о признании ликвидации общественного объединения «Экодом» в Беларуси случаем преследования и притеснения НГО, сообщается на сайте организации.

На протяжении многих лет организация занималась продвижением Орхусской конвенции в Беларуси, а также была автором сообщений в комитет по ее соблюдению, в том числе касающихся давления на экоактивистов.

Как отмечает «Экодом», решение не только признает ликвидацию организации нарушением конвенции, но и предусматривает приостановление для Беларуси прав и привилегий по конвенции, если страна не сделает шаги для восстановления регистрации «Экодома» до 1 декабря 2021 года. Приостановление вступит в силу 1 февраля 2022 года.

«На протяжении всей встречи участники пытались найти компромисс для разрешения данного вопроса, однако безуспешно. Это первый случай в истории конвенции, когда все попытки достигнуть консенсуса были исчерпаны и стороны вынуждены были прибегнуть к принятию решения голосованием», — говорится в сообщении.

Решение поддержали 27 стран Евросоюза, а также Великобритания, Грузия, Исландия, Норвегия, Сербия, Швейцария, Черногория. Против выступили Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Молдова воздержалась.

Таким образом, 34 из 39 государств поддержали данное решение и призвали Беларусь отменить ликвидацию ОО «Экодом».

Это первый случай в истории конвенции, когда одного из коммуникантов комитета по ее соблюдению ликвидировали. Орхусской конвенции в этом году исполнилось 20 лет.

«Принятие решения по Беларуси с важными выводами и рекомендациями действительно показывает приверженность духу экологической демократии. И это безусловно важно как для отдельных людей и организаций, так и для продвижения принципов самой конвенции. Так мы признаем, что судьба лиц, реализующих экологические права, является крайне значимой и конвенция способствует их защите», — сказала директор «Экодома» Марина Дубина в заключительном слове.

31 августа Верховный суд Беларуси постановил ликвидировать РОО «Экодом». Организация 25 лет продвигала идеи устойчивого развития, занималась защитой экологических прав граждан и имплементацией Орхусской конвенции в Беларуси. «Экодом» наблюдал за ходом строительства Белорусской АЭС и готовил экспертные замечания по нему.

Орхусская конвенция — конвенция Европейской экономической комиссии ООН «О доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды». Цель конвенции — поддержка защиты прав человека на благоприятную окружающую среду для его здоровья и благосостояния, на доступ к информации, на участие общественности в процессе принятия решений и на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Конвенция для Беларуси вступила в силу 30 октября 2001 года.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Орхусская конвенция

Другие материалы на эту тему:

Татьяна Новикова. ПОЛЕМИКА. Зачем Беларуси международные экологические договоры?

Татьяна Новикова. ПОЛЕМИКА. Зачем Беларуси международные экологические договоры?

Защитит ли Орхусская конвенция гомельчан от «вредного» завода?

Защитит ли Орхусская конвенция гомельчан от «вредного» завода?