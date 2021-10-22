Шарангович помог «Нью-Джерси» забросить шайбу престижа в матче с «Вашингтоном»

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Первый результативный балл заработал белорусский форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович в новом сезоне  Национальной хоккейной лиги.

В поединке регулярного чемпионата НХЛ  наш соотечественник отдал голевую передачу партнеру. Встреча завершилась виктории Также два очка (1+1) ей дружины Александра Овечкина — 4:1. Российский форвард отметился двумя «ассистами» еще один российский легионер «Вашингтона» — Евгений Кузнецов.

 

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Тэги: НХЛ Персона: Егор Шарангович

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