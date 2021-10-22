Минувшим днем на юге страны было лето — обновлен температурный рекорд

До 20-21 градуса прогрелся минувшим днем воздух в южных районах страны.

Фото Дмитрия Дмитриева

Теплее всего было в Брагине — плюс 21,1. Здесь побит температурный рекорд, зафиксированный 21 октября 2019 года (19,5), свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

В Василевичах повторен максимум двух летней давности (20,5).

Нынешняя волна тепла короче и слабее, чем в 2019 году. Два года назад в этот день обновились температурные рекорды на всех метеостанциях, а исторический максимум для 21 октября — 22,5 градуса — был зафиксирован сразу в трех пунктах (Бресте, Житковичах и на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе).