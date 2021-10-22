Меркель: саммит ЕС рассмотрит формы противодействия нелегальной миграции из Беларуси, в том числе санкции

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Лидеры стран Евросоюза на встрече в Брюсселе рассмотрят возможные формы противодействия нелегальной миграции из Беларуси, заявила канцлер Германии Ангела Меркель перед началом двухдневного саммита (21-22 октября).

Фото pexels.com

«Завтра мы будем говорить на тему миграции, которая из-за гибридных действий президента Лукашенко стала еще более актуальной прежде всего для Польши, Литвы, но также и для Германии», — сказала Меркель, отметив, что вопрос обсуждали главы внешнеполитических ведомств стран ЕС на заседании в Люксембурге 18 октября (видеозапись подхода канцлера к СМИ размещена на Youtube).

Среди возможных вариантов ответа, по ее словам, — введение новых санкций, в том числе экономических, которые должны подчеркнуть осуждение такого рода торговли людьми при содействии государства.

Как отметила Меркель, у членов ЕС нет единых подходов к вопросам нелегальной миграции в целом, «хотя Еврокомиссия выдвинула очень хорошие предложения». Их суть глава немецкого правительства не пояснила.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас перед встречей с коллегами в Люксембурге заявил: «Мы в Европе сталкиваемся с тем, что Лукашенко использует беженцев как инструмент давления на европейские государства, и мы больше не намерены наблюдать за тем, как авиаперевозчики на этом еще и зарабатывают деньги, перебрасывая мигрантов в Германию или другие европейские страны. Поэтому мы должны говорить о последствиях для таких авиакомпаний и о необходимости санкций, которые четко дадут понять, что мы не готовы c этим мириться».

 

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Тэги: санкции против режима Лукашенко Персона: Ангела Меркель

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