В Речице от COVID-19 умер активист ликвидированного ОО «Говори правду» Олег Шабетник

В Речице вечером 21 октября от коронавируса умер координатор общественного объединения «Говори правду» (ликвидировано Верховным судом в начале месяца) по Гомельской области Олег Шабетник.

Как сообщил БелаПАН его друг Валерий Путицкий, Шабетник болел 10 дней. «В прошлую пятницу его в больницу положили, во вторник перевели в реанимацию. И всё...» — сказал Путицкий.

Шабетнику было 55 лет. Помимо политической деятельности много занимался благотворительностью. Предприниматель. В 2018 году в его отношении возбудили уголовное дело за клевету на чиновника. Дело до суда не дошло.

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