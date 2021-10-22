В Речице от COVID-19 умер активист ликвидированного ОО «Говори правду» Олег Шабетник

/ Общество
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В Речице вечером 21 октября от коронавируса умер координатор общественного объединения «Говори правду» (ликвидировано Верховным судом в начале месяца) по Гомельской области Олег Шабетник.

Как сообщил БелаПАН его друг Валерий Путицкий, Шабетник болел 10 дней. «В прошлую пятницу его в больницу положили, во вторник перевели в реанимацию. И всё...» — сказал Путицкий.

Шабетнику было 55 лет. Помимо политической деятельности много занимался благотворительностью. Предприниматель. В 2018 году в его отношении возбудили уголовное дело за клевету на чиновника. Дело до суда не дошло.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Говори правду Персона: Олег Шабетник Валерий Путицкий Город: Речица

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