Режим Путина продолжает выдавать Беларуси задержанных оппонентов Лукашенко

21 октября в Первом апелляционном суде Москвы рассмотрена жалоба адвоката Вадима Дубойского на его экстрадицию в Беларусь. Апелляционный суд не удовлетворил жалобу и оставил в силе решение Белгородского суда о выдаче Дубойского белорусским властям. Днем ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил высылку арестованного в Беларусь. Об этом БелаПАН сообщила сестра Дубойского.

Уведомление о решении ЕСПЧ прикрепили к делу. «Приняты обеспечительные меры. Будет подаваться жалоба кассационная в Европейский суд по правам человека», — добавила сестра арестованного.

Суд в Красной Яруге (Белгородская область, Россия) 13 октября продлил на два месяца арест Дубойского. Под стражей в РФ он может находиться, согласно российскому законодательству, до года.

Белорусского активиста задержали в России 12 апреля по запросу властей Беларуси. С того времени он находится в СИЗО Белгорода.

В августе 2020 года в Бресте Вадим Дубойский был задержан и избит. Его освободили без составления каких-либо документов. После того как мужчина снял побои, в его отношении возбудили дело по статье 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки). Осенью 2020 года Дубойский уехал в Россию, где позже был задержан. 9 сентября суд в Белгороде принял решение выдать Дубойского белорусской стороне. Решение не вступило в силу, адвокат обжаловал его в апелляционной инстанции в Москве. Однако сотрудники СИЗО в Белгороде 22 сентября начали процесс экстрадиции Дубойского в Беларусь, так как, по словам его защитника, не знали об апелляции. Адвокат нашел подзащитного в СИЗО Курска и остановил процесс выдачи. Из курского СИЗО Дубойского перевели назад в Белгород.

Ранее из России белорусским властям был передан боец ММА Алексей Кудин, позже осужденный в Беларуси на два с половиной года лишения свободы по ч. 2 ст. 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок, сопряженное с применением или угрозой насилия). ЕСПЧ также запретил выдачу Кудина. Несмотря на это, его передали белорусским властям.